سكاكا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، توقيع اتفاقيات الشراكة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومدير السجون بالمنطقة العميد مقبول بن كميان الشراري، وممثلي الجمعيات.وشملت توقيع اتفاقيات الشراكة مع كل من السجون لتقديم خِدْمات طبية وتوعوية داخل السجن، ومركز حضانة أطفال لتشغيل حضانات لأطفال منسوبي الصحة، وجمعية سمح الصحية لتفعيل زيارات استشاريين للمنطقة، ورابطة سدر التطوعية لزراعة وتشجير المنشآت الصحية، وجمعية قمرة التطوعية للمشاركة في البرامج التوعوية الصحية للمديرية بمشاركة المتطوعين، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة لتقديم خِدْمات صحية وتسهيلات لذوي الإعاقة، وجمعية أصدقاء المرضى للمساهمة في التوعية الصحية والتثقيف الصحي وتأهيل أفراد المجتمع بطرق الإسعافات الأولية وتقديم العناية الصحية المنزلية للأسر المحتاجة.وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بمثل هذه الاتفاقيات لتفعيل دور المجتمع فيها وتنوع الخِدْمات، متمنياً للجميع التوفيق.// انتهى //13:34ت م0113