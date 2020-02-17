الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسالتقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم وفداً من الكونغرس الأمريكي، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود الرابطة حول العالم في التعامل مع أفكار التطرف والعنف والإرهاب وبنائها جسور الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب.كما ثمّنوا جهود الرابطة في تعزيز التواصل الحضاري بين مختلف أتباع الأديان والثقافات ومبادراتها العالمية لتحقيق التطلعات الإنسانية المشتركة، مشيدين بخطاب الرابطة في معالجة العديد من القضايا المهمة، والأثر الكبير لزيارات رابطة العالم الإسلامي الهادفة لنشر الوعي وتعزيز الوئام بين مختلف الشعوب.من جهته، رحّب معالي الشيخ العيسى بأعضاء الوفد، مؤكداً حرص رابطة العالم الإسلامي باسم علماء ومفكري الأمة الإسلامية من مختلف المذاهب المنضوين تحت مظلتها العالمية على التواصل المثمر مع الولايات المتحدة للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة.وقال: إن الجميع يُعَوّل كثيراً على قيام المنصات الدينية والفكرية وعموم مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بما يجب عليها من التقريب الإيجابي بين التنوع الديني والثقافي في دائرة المشتركات التي تمثل القانون الطبيعي للإنسانية الذي يكفل لها - بإذن الله تعالى - العيش معاً بمحبة وتعاون واحترام متبادل، ويجنبها أشكال الصدام والصراع الديني والحضاري كافة.وقد استعرض الجانبان بالتفصيل عدداً من الموضوعات التي تطرق لها النقاش في إطار المستجدات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:34ت م0114