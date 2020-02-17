القاهرة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم في جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادي عشر لفريق الخبراء المعني بمجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية برئاسة ممثل الجزائر ومشاركة ممثلي الدول العربية الخبراء المختصين بالمنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية.وأفاد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح له اليوم أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام قضايا متعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكارات كونها من أهم القضايا في إطار منطقة التجارة الحرة.وأوضح أن الاجتماع مخصص لمناقشة مذكرة الأمانة العامة حول إعداد مشروع قانون عربي وإطار استرشادي للمنافسة ومراقبة الاحتكارات ليكون دليلًا استرشاديًا للدول العربية التي لديها قوانين كما يمكن للدول التي لديها قوانين أن تسترشد به في إعداد تشريع وطني للمنافسة ومنع الاحتكار.وأكد أبو النصر أن مشروع القانون صيغ بعد مراجعة أكثر من عشرين قانونًا عربيًا وغير عربي خاص بالمنافسة ومنع الاحتكارات حتى يتواكب مع آخر مستجدات قضايا المنافسة وقضايا مراقبة الاحتكارات.وشدد على أهمية المشروع في زيادة حركة التبادل التجاري عبر القضاء على أهم المشكلات التي تواجه حركة التجارة الداخلية في كل دولة عربية التي تنعكس على التجارة الخارجية مع الدول الأخرى هو موضوع الاحتكارات والذي يعني أن هناك منتجًا معينًا في إحدى الدول يتمتع بمزايا نسبية وتنافسية لا يستحقها.ولفت الانتباه إلى أن الجامعة العربية قطعت شوطًا كبيرًا في استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد حيث اعتمد المجلس الاقتصادي في اجتماعه الأخير مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ودليل الإجراءات الجمركية.// انتهى //13:35ت م0115