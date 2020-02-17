المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأنجزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الشاشات مشروع تأهيل وصيانة وبرمجة وتشغيل الشاشات النقطية وتوحيد أنظمة التحكم بها بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.وقد أكمل فريق العمل والشركة المتخصصة مؤخراً مهام إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الشاشات النقطية بساحات المسجد النبوي.من جانبه أفاد مدير إدارة الشاشات المهندس أحمد بن محمد الحربي أن المشروع يمثّل المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وربط جميع الشاشات الموجودة بالمسجد النبوي وساحاته ومرافقه بغرفة تحكم مركزية، وذلك في إطار التحول الإلكتروني للوكالة وتحقيق رؤية المملكة 2030 والجهد الرامية لتحقيق أهداف تطوير منظومة الخِدْمات المقدمة، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.// انتهى //13:37ت م0116