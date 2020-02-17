القطيف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسيُنظم قسم الصحة و السلامة المهنية بالكلية التقنية بمحافظة القطيف محاضراتٍ توعوية وإرشادية لمنسوبي الكلية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وذلك ضمن الخطط الوقائية والإجراءات المتخذة لمواجهة تهديد هذا الفيروس في مختلف الجهات التي يكون بها أعداد كبيرة مثل الكليات و سواها.وأوضح رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بالكلية جاسم آل رضوان أن هذا الإجراء الذي ينفذه قسم الصحة في الكلية يأتي من منطلق دور الكلية في الحفاظ على سلامة و صحة منسوبيها من خلال توفير بيئة عمل و تدريب آمنة و صحية من خلال اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمتدربيها البالغ عددهم ما يقارب " 2000 " متدرب ، و تعزيز الوعي الصحي لديهم وتعريفهم بالطرق الصحيحة و الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد -لا سمح الله- .// انتهى //13:40ت م0117