صبيا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسنفذت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا في منطقة جازان اليوم, دورة تدريبية بعنوان " فن التعامل مع الطلاب " وذلك في جامع الجفالي بقرية قائم الدش التابعة للمحافظة.وهدفت الدورة إلى تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لـ 48 معلماً من معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم بما يسهم في تمكينهم من اكتشاف شخصيات طلابهم وتنمية مهاراتهم في مجال العناية بكتاب الله وإكسابهم المهارات السلوكية والقيم التربوية، التي تنمي لديهم القدرة على الاتزان النفسي والاجتماعي وتحديد وتحليل السلوك الإنساني والتعامل مع الفروق الفردية للطلاب وتنمية قدرتهم على التدريب التفاعلي والتعلم النشط.وتناولت الدورة عدداً من المحاور حول معلم حلقات القرآن الكريم الفعْال، وتحليل عمل معلم حلقة القرآن الكريم وعلاقته بالواقع البيئي، و أثره في مخرجات التعليم، وتوفر الكفاءة الفنية الازمة لمعلم حلقة القرآن الكريم وتعاملاته مع أطراف العلمية و التعليمية عموماً و الموقف التعليمي خصوصاً، و المهارات المتعددة لعلاج مشكلات الطلاب.// انتهى//13:54ت م0122