الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسنظمت وزارة التجارة والاستثمار ورشة عمل للتعريف "بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية " بهدف التوعية بكافة الجوانب المتعلقة بلائحة نظام التجارة الإلكترونية والتعريف بمواده، وذلك بحضور ممثلين عن المتاجر الإلكترونية والممارسين.واشتملت الورشة على شرح مفصل لكافة بنود لائحة نظام التجارة الإلكترونية، والتي شملت بيانات العقد الإلكتروني وشروطه، والحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد، وتصحيح الخطاب الإلكتروني، وبيانات الفاتورة التي يجب أن يقدمها موفر الخدمة للمستهلك، وحماية بيانات المستهلك، وتوثيق المحلات الإلكترونية، وضوابط الإعلان الإلكتروني، والحالات التي لا يمكن فيها استرجاع السلعة أو إلغاء الطلب.وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الوزارة بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية من خلال عقد ورش عمل تثقيفية لكافة المهتمين والعاملين في هذا القطاع.// انتهى //15:09ت م0171