بغداد 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم مرتفعا بنسبة 0.20 % , متوقفا عند 459.26 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 7 شركات, فيما انخفضت أسهم 6 اخرى, وحافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 147,977,758 سهما, بقيمة 189,110,345 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 222 صفقة, شملت 26 شركة مساهمة ,من أصل 102 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //15:09ت م0172