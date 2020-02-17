الوجه 23جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واستواصل بلدية الوجه جولاتها التفتيشية والرقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 120 جولة عن مصادرة 120 كيلوجراما ،من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وسجلت 6 غرامات مالية على المحال التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد مدير عام الصحة البيئية بالبلدية الاخصائي جاسر رجعان الفايدي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة .// انتهى //15:09ت م0173