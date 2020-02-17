أبهـا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، غداً، عددًا من المحاضرات والدروس في بعض جوامع المنطقة.وتقام في جامع "زيد بن حارثة " بمحافظة محايل محاضرة بعنوان " حسن الخلق " يلقيها حسن موسى عسيري ، فيما يلقي راشد هيازع محاضرة بعنوان " اسم الله /الرقيب " وذلك بجامع المقراء في المحافظة نفسها ، ويلقي علي عماش محاضرة في جامع الفاروق برجال ألمع بعنوان" معرفة الله والإيمان به" .وفي الجامع الكبير بمركز "تندحة" التابع لمحافظة خميس مشيط يلقي محمد مرضي الشهراني محاضرة بعنوان" الاعتصام بالكتاب والسنة". كذلك يلقي علي أحمد عسيري محاضرة بعنوان النفاق وأنواعه " في جامع الملتقى بمركز "قنا" التابع لمحافظة محايل ، وتلقي رحمة عبدالرحمن العسيري محاضرة في مصلى النساء بمسجد "ابن تيمية " في قرية سقامة برجال ألمع بعنوان " فضل الذكر " .// انتهى //15:10ت م0174