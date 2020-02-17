ثقافي / الشؤون الإسلامية بعسير تنظم غدًا 6 محاضرات دينية
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
أبهـا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، غداً، عددًا من المحاضرات والدروس في بعض جوامع المنطقة.
وتقام في جامع "زيد بن حارثة " بمحافظة محايل محاضرة بعنوان " حسن الخلق " يلقيها حسن موسى عسيري ، فيما يلقي راشد هيازع محاضرة بعنوان " اسم الله /الرقيب " وذلك بجامع المقراء في المحافظة نفسها ، ويلقي علي عماش محاضرة في جامع الفاروق برجال ألمع بعنوان" معرفة الله والإيمان به" .
وفي الجامع الكبير بمركز "تندحة" التابع لمحافظة خميس مشيط يلقي محمد مرضي الشهراني محاضرة بعنوان" الاعتصام بالكتاب والسنة". كذلك يلقي علي أحمد عسيري محاضرة بعنوان النفاق وأنواعه " في جامع الملتقى بمركز "قنا" التابع لمحافظة محايل ، وتلقي رحمة عبدالرحمن العسيري محاضرة في مصلى النساء بمسجد "ابن تيمية " في قرية سقامة برجال ألمع بعنوان " فضل الذكر " .
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15:10ت م
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