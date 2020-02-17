الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساستكمل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده لمباراتي قطر وسوريا في التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية لكرة السلة .وسيخوض الأخضر أولى مبارياته أمام نظيره قطر على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الخميس القادم عند الساعة 7.15 وتمثل أولى المباريات الرسمية في كرة السلة على هذه الصالة التي تعد من أفضل الصالات الرياضية في آسيا .واستعد الأخضر للتصفيات على ثلاث مراحل كان اخره المعسكر في الجمهورية المصرية بمدينة الاسكندرية وخاض خلالها عدة مباريات ودية مع عدد من الفرق المصرية ، وسيلعب ثاني مبارياته يوم الاحد القادم مع سوريا على نفس الصالة عند الساعة 7.15.وتضم مجموعة المنتخب إلى جانب قطر وسوريا إيران ويتأهل الأول والثاني إلى النهائيات بشكل مباشر بينما الثالث يخوض ملحق التصفيات حيث تتأهل أربع منتخبات من ستة ، ويقود الأخضر المدرب السعودي علي السنحاني الذي نجح في قيادة المنتخب في تحقيق وإحراز بطولتي العرب والخليج ، ويعيش الأخضر مستوي فني متصاعد في ظل الدعم المعنوي والمادي من هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة .ويجري المنتخب تدريباته على فترتين صباحية ومسائية على ملعب جدة بإشراف مدربة على السنحاني ومساعديه خلدون المولد ويحي المطوع ومدرب الإعداد كوزمين ، ويتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التجهيزات الخاصة في البطولة مع المسئول والمنسق لتصفيات عضو محلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور غسان طاشكندي واستكمال جميع متطلبات الاتحاد الدولي للتصفيات ، وينتظر أن يكون هناك حضور جماهيري كبير للمباراة .من جهته أكد عضو مجلس الإدارة ومشرف سلة المنتخب العميد مصطفي القبلي أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة وفروا كل الامكانيات من أجل إعداد المنتخب لهذه التصفيات ، متمنيا أن يتكلل ذلك بالتأهل إلى التصفيات .// انتهى //15:11ت م0175