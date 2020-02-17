الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، عددًا من الملاحق العسكريين السعوديين.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية.وقدم الدكتور الربيعة نبذة عن أعمال المركز التي وصلت إلى 47 دولة حول العالم عبر 1,210 مشاريع إنسانية وإغاثية، شملت برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم وبرامج الدعم المجتمعي وغيرها.وأبدى الضيوف إعجابهم البالغ بما وصل له المركز من مستوى مهني متقدم في مجال العمل الإنساني وما لاقاه من سمعة دولية طيبة في شتى أرجاء الأرض.// انتهى //15:18ت م0178