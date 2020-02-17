الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأنهت إدارة نادي الأهلي اليوم عقد المدير الفني لفريق كرة القدم المدرب السويسري كريستيان جروس .وأنهى النادي جميع الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المدرب السويسري ، وكلفت إدارة النادي مازن بهكلي بقيادة الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة، حتى الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد الذي سيخلف جروس .يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة ، ولديه اليوم مباراة مهمه في دوري أبطال آسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام استقلال طهران .// انتهى //15:19ت م0179