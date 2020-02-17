رياضي / نادي الأهلي ينهي عقد السويسري جروس ويعين مازن بهكلي مؤقتا
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
أنهت إدارة نادي الأهلي اليوم عقد المدير الفني لفريق كرة القدم المدرب السويسري كريستيان جروس .
وأنهى النادي جميع الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المدرب السويسري ، وكلفت إدارة النادي مازن بهكلي بقيادة الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة، حتى الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد الذي سيخلف جروس .
يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة ، ولديه اليوم مباراة مهمه في دوري أبطال آسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام استقلال طهران .
// انتهى //
15:19ت م
0179