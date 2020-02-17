الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسنظمت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اليوم, فعاليات توعوية بمدارس المملكة, بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ولمدة ثلاثة أيام, حيث تستهدف الفعاليات طلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور.وصاحب تلك الفعالية معارض توعوية بخطورة المخدرات , حيث ضم المعرض عينات حية للمواد المخدرة ونماذج لأساليب التهريب وشاشات ذكية تعرض أنواع المخدرات وضبطيات رجال الأمن والعلامات الدالة على التعاطي لتبيان خطورة هذه الآفة على المجتمع والفرد وصور لشهداء الواجب.كما تُعد هذه الفعالية امتدادا للشراكة بين الجهتين في المجال التوعوي.// انتهى //15:22ت م0181