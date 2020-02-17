تبوك 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير اليوم , ورشة العمل الختامية للنظام الفصلي, بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ( بنات) نجلاء الشامان, وذلك بمقر قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بتبوك.وأكدت الشامان في كلمة ألقتها في بداية الورشة حرص إدارة تعليم تبوك على مناقشة كل ما من شأنه تحقيق تطور نوعي في الارتقاء بالتحصيل الدراسي ورفع مستوى نتائج التعلم في كافة المراحل الدراسية وخاصة المرحلة الثانوية لما لها من أهمية في تحديد المسار الجامعي والمهني للطالبات، مشيرةً إلى أهمية التعاون والتكاتف بين قائدة المدرسة والمعلمات والأسرة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من خلال منظومة تعليمية تكاملية ترقى بالمستوى التحصيلي للطالبات وبما يمكنهن من الاستعداد الأمثل لاختبارات القدرات والتحصيلي.ومن جانبها أوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي عناية القبلي خلال الورشة أهمية الدور المنوط بالمعلمة والقائدة في تحقيق أعلى المستويات الدراسية من خلال القيام بعملية التقييم، باعتبارها جملة من الإجراءات التي تمكن من الكشف عن موطن الضعف التي قد تؤثر على المستوى الدراسي للطالبات، من خلال الإجراءات المنهجية والعملية الهادفة إلى تحديد طبيعة الصعوبات الممكنة، و قياس مدى اتساعها، و الكشف عن تجلياتها.وشهد برنامج الورشة مناقشة العديد من الموضوعات حيث قدمت مشرفة النظام الفصلي بتعليم تبوك نوال المشيخي موضوع " النظام الفصلي في سطور" ، كما تم استعراض لأبرز الجهود والتجارب المتميزة في مدارس النظام الفصلي، فيما ناقشت مشرفة الاختبارات والقبول فوزة البلوي موضوع " التعثر في النظام الفصلي" ، وتناولت مشرفة التوجيه والارشاد فهمية البلوي " الإجراءات العلاجية الممكنة " .// انتهى //15:22ت م0182