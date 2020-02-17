الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساستقبلت الجامعة العربية المفتوحة 10 طالبات من أبناء المستفيدين من جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ، وفقاً لاتفاقية التعاون بين الطرفين بتقديم الجامعة 10 مقاعد سنوياً كمنح تعليمية (بكالوريوس) لمستفيدي الجمعية إضافة إلى خصم خاص لما فوق الـ10 مقاعد .وتنوعت تخصصات الطالبات ما بين تقنية المعلومات والحوسبة واللغة الإنجليزية ومسارات الأمن والشبكات وعلوم الحاسب والحوسبة والأعمال والمحاسبة والتسويق .من جهته أوضح أمين عام الجمعية فهيد الدوسري أن المقاعد العشر التي قدمتها الجامعة وفقا للاتفاقية التي وقّعت في أغسطس الماضي لمدة ثلاث سنوات، تعد جزء من الاتفاقية التي تشمل تعزيز التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي وبرامج المسؤولية المجتمعية .وكشف الدوسري عن توقيع مذكرة تعاون ستجمع الجمعية مع إحدى الجامعات العريقة خلال الفترة المقبلة، لخدمة المستفيدين من الجمعية وأبنائهم، مشيدا بحماس جميع الملتحقين في الجامعات والدورات والمعاهد والتزامهم لتحقيق أفضل النتائج .// انتهى //15:23ت م0183