خيبر بختون خوا 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية سوات بإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.//انتهى//15:24ت م0185