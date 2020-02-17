الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأوضحت الهيئة العامة للرياضة أنها تابعت ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري للمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية 14 فبراير 2020 بين فريقي الشباب والنصر ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وإزاء ذلك فإن الهيئة بدأت في فتح تحقيقٍ عاجلٍ في هذه الحادثة، إلى جانب استدعاء الرئيس التنفيذي بنادي الشباب إثر الحديث الذي أدلى به لوسائل الإعلام .وسيتم بصورة عاجلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضية، ومحاسبة كل متجاوزٍ للأنظمة واللوائح .// انتهى //16:25ت م0216