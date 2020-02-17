الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي ألكسندر راندوس.وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأفريقية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //16:26ت م0217