سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل الممثل الأوروبي للقرن الأفريقي
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي ألكسندر راندوس.
وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأفريقية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
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16:26ت م
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