نجران 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسزار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، شيخ شمل قبيلة آل فهاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عايض آل فهاد في منزله بمركز سلطانة.وعبّر الشيخ آل فهاد عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته، وحضوره الدائم وتواصله مع المجتمع.وضم الحضور؛ نائب شيخ شمل قبيلة آل فهاد الشيخ شديد بن عبدالرحمن بن عايض، وشقيقه عبدالله بن عبدالرحمن آل فهاد، ورئيس مركز سلطانة، شديد بن محمد بن عايض.// انتهى //16:27ت م0218