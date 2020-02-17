المنامة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,662.79 بارتفاع قدره 0.91 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 767.32 بارتفاع قدره 5.67 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 288 ألفاً و 365 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 662 ألفاً و 356 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.// انتهى //16:29ت م0219