القاهرة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسوقعت اليوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية يمثلها المدير العام الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مذكرة تفاهم مع كليات الريان الأهلية بالمدينة المنورة ويمثلها مدير الكليات الدكتور عبد الغني الحربي، وذلك على هامش فعاليات الملتقى العربي الثاني للقيادات الجامعية، المنعقد بمقر المنظمة بالقاهرة.وثمن الدكتور الحربي خلال التوقيع، دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم التنمية الإدارية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن المنظمة أثرت خلال الفترة الماضية قطاع الرعاية الصحية بالعديد من الأنشطة والمؤتمرات والدورات التدريبية الغنية بالأبحاث العلمية القيمة.وأكد أن الاتفاقية تجسد اهتمام كليات الريان الأهلية بتطوير القطاع الصحي في المملكة من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الصحية في التخصصات الطبية والصيدلية، وتعزيز التعاون العلمي والفني مع المنظمات الإقليمية والدولية.من جانبه أوضح الدكتور القحطاني أن المذكرة تعبر عن الرغبة المشتركة للطرفين للتعاون في عقد مؤتمر عربي لإدارة السياحة العلاجية خلال شهر أكتوبر 2020 بالمدينة المنورة، وتتضمن المذكرة برنامج العمل لإعداد وتنفيذ المؤتمر من جميع جوانبه العلمية والتنظيمية.// انتهى //16:31ت م0220