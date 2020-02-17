الدوادمي 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسدشن محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري في مقر محافظة اليوم الحملة الأمنية التوعوية " أمنكم وسلامتكم هدفنا " التي أطلقتها القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق المملكة، بحضور مدير شرطة محافظة الدوادمي العميد خالد بن ذيب الدوسري وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمحافظة صقر بن شليويح العصيمي.وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية لمرتادي الطرق الخارجية، وبناء علاقة إيجابية بين رجل أمن الطرق وقائدي المركبات على الطرق الخارجية، لتوعيتهم من خلال اتباع عدد من الإرشادات أثناء القيادة على تلك الطرق من اجل سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق للحد من الحوادث المرورية.من جهته أشاد محافظ الدوادمي بالجهود التي يقوم بها رجال أمن الطرق في حفظ الأمن وحماية مرتادي الطرق الخارجية، مؤكداً أهمية تلك الحملة لتعزيز القيادة الآمنة على الطرق الخارجية بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على تلك الطرق.// انتهى //16:35ت م0222