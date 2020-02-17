الباحة 23 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 17 فبراير 2020م واسوقع ‫أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم عقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لبلدية محافظة المخواة بمبلغ وقدره (4.913.700 ريال)، وذلك بمقر أمانة المنطقة .وأكد الدكتور السواط خلال توقيع العقد الذي حضره وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالعزيز المالكي ورئيس بلدية محافظة المخواة مفلح عشق ، أهمية تنفيذ المشروع وفق اعلى المواصفات وبما يحقق الأهداف المرجوة منه ، مؤكداً حرص ومتابعة سمو أمير الباحة لمختلف المشروعات البلدية والتنموية التي تشهدها المنطقة .// انتهى //16:35ت م0223