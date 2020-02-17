اقتصادي / أمين الباحة يوقع عقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمخواة

الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
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الباحة 23 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 17 فبراير 2020م واس
وقع ‫أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم عقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لبلدية محافظة المخواة بمبلغ وقدره (4.913.700 ريال)، وذلك بمقر أمانة المنطقة .
وأكد الدكتور السواط خلال توقيع العقد الذي حضره وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالعزيز المالكي ورئيس بلدية محافظة المخواة مفلح عشق ، أهمية تنفيذ المشروع وفق اعلى المواصفات وبما يحقق الأهداف المرجوة منه ، مؤكداً حرص ومتابعة سمو أمير الباحة لمختلف المشروعات البلدية والتنموية التي تشهدها المنطقة .
// انتهى //
16:35ت م
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