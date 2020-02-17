الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه بالرياض اليوم، وفدًا أكاديميًا برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود.وخلال اللقاء قدّم الوفد تعريفًا بقسم الدراسات الإسلامية بالجامعة، والاختصاصات الأكاديمية في القسم، وعرضًا لأبرز منجزات القسم في المجال العلمي والبحثي، والرؤية المستقبلية لتعزيز جودة المخرجات البحثية وانسجامها مع حاجة البحث العلمي لتحسين بيئة الأعمال في الجهات والمؤسسات الحكومية بالجانب الشرعي والقضائي.كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون وإيجاد شراكات أكاديمية وتطويرية بين ديوان المظالم وجامعة الملك سعود تتعلق بتطوير الدراسات الإسلامية والبحوث والدراسات ، والتبادل المعرفي الذي من شأنه رفع كفاءة الأبحاث العلمية لدى طلاب وطالبات الدراسات العليا، وفتح مجالات التدريب بشكل أوسع بين الجانبين، إلى جانب تبادل الخبرات في مختلف المجالات المشتركة.// انتهى //16:36ت م0224