الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسعقدت الأمانة المساعدة للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس اجتماع عمل لمناقشة خطة التحرك التي أقرها مجلس التعاون التي تركز على القرن الأفريقي وشرق أفريقيا, وذلك في إطار التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي, بحضور الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، ومبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أليكس روندوس ، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل سيرفوني دي أورسو.وشهد الاجتماع مناقشة خطة التحرك, إضافة إلى إستراتيجية الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي, حيث تشتمل الخطة الخليجية والخطة الأوروبية على أبعاد سياسية وأمنية وتنموية وديموغرافية وبيئية.كما ناقش الجانبان أولويات التعاون بينهما وأبرز التحديات وأهم الفرص فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني وتحقيق التنمية في منطقة القرن الأفريقي.وتضمن الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الارتباط بين تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، وأهمية مكافحة القرصنة والاتجار بالبشر وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.// انتهى //16:47ت م0225