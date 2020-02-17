بريدة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأقام مركز التثقيف الأسري ، اليوم ، لقاء تدريبيا بعنوان "التفكير الإبداعي" ، بحضور أكثر من ٣٥ طالبة ، وذلك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية للبنات بجامعة القصيم.واستعرض اللقاء تعريف التفكير الإبداعي وأهميته في صناعة وتنمية المجتمع المحلي بعدد من المجالات، بالإضافة إلى طرق التفكير الإبداعي وهي : (البدء بأفكار جديدة ، والثقة بالنفس ، وكيفية مواجهة التحديات ، وضرورة الخروج من المحيط ، وطرح الأسئلة الدائمة على النفس وعلى الأشخاص الذين تثق بهم ، ومزاولة الألعاب الذهنية التي تنمي العقل).عقب ذلك طُرحت نماذج عدة للألعاب الذهنية التي تنمي التفكير الإبداعي، وأبرز التطبيقات التي تنمي التفكير الإبداعي في الهواتف الذكية// انتهى //16:49ت م0226