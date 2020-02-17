طرابلس 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا أن إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين هو الطريق الوحيد لحل الصراع الليبي.وأشار في بيان للبعثة اليوم إلى أن الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير «تأتي في وقت الصراع» الذي يعيشه الشعب الليبي.وناشد بوجيا أولئك الذين يمارسون القيادة أن يفكروا في الدماء التي أريقت، والدمار والتهجير الذي لحق بالعاصمة طرابلس وأجزاء أخرى من ليبيا خلال الأشهر العشرة الماضية، وأن يضعوا اهتمامات الشعب الليبي أولا، عن طريق إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين.وأوضح أن هذا هو الطريق الوحيد لحل النزاع المستمر، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والحرية والازدهار، بعد تسع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة فبراير، التي وعدت الشعب الليبي بالكثير الذي يستحقه.// انتهى //16:51ت م0227