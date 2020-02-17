ينبع 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم تصفيات المرحلة الوطنية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت (بنات) الفيرست ليجو، التي تنظمها وزارة التعليم في الفترة من 22 - 26 جمادى الآخرة الحالي في فرع جامعة طيبة بينبع، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بينبع أديبة بنت حميدي الفايدي ووكيلة عمادة الدراسات الجامعية بينبع رويدة بنت عبد الحميد سمان ، وعدد من القيادات الإشرافية والتربوية بالوزارة، ومشاركة (195) طالبة من (21) إدارة تعليمية على مستوى المملكة .وأعرب مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي في كلمة له مسجله في بداية الحفل، عن سعادته ومنسوبي ومنسوبات تعليم ينبع باستضافة هذه النخبة من طالبات ومشرفات ومنسقات من شتى أنحاء المملكة في هذا الأولمبياد الوطني، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت من قسم نشاط الطالبات والشؤون التعليمية والأقسام المعنية بتعليم المحافظة، للخروج بملتقى يحقق الأهداف والغايات التي تسعى إليها الإدارة العامة للنشاط الطلابي، ويليق بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم وبتعليم ينبع، متمنيًا للجميع المشاركات تحقيق الأهداف المرجوة .وأكدت المشرف العام على النشاط العلمي ومنسقة مشروع الأولمبياد الوطني للروبوت بوزارة التعليم حميدة بنت أحمد الزكري، أن المؤسسة التعليمية هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع من المجتمعات المتطورة، والمطلبُ الضروري في سياق التطورات العلمية الراهنة وتحدياتها، مبينة حرص الوزارة على اكتشاف الإبداعات واستقطاب العقول المفكرة وإظهارها للعالم بكل فخر واعتزاز، وإكساب الطلبة مهارات تقنية واجتماعية وشخصية وعقلية ومعرفية، من خلال مجالات "الفيرست ليجو" الأربعة وهي مجال البرمجة ومجال القيم والمشروع وأيضًا مجال الطاولة، مشيرةً إلى أن تأهل الطالبات لهذه المرحلة جاء نتيجة جهد وعمل حرصت فيه الوزارة من خلال تدريب الطالبات والمعلمات، والمحكمات البالغ عددهن (28) محكمة من مختلف مناطق المملكة بدورات تدريبية في مجالات الروبورت لتحقيق العدل والإنصاف وتحقيق قدر عالٍ من الجودة .هذا وقد انطلقت اليوم أولى منافسات التصفيات الوطنية للمسابقة، بإجراء قرعة الفرق للجولات، وتحكيم جميع الفرق المشاركة في غرف التحكيم الثلاثة (مشروع الابتكار - تصميم وبرمجة الروبورت - القيم الأساسية ) .// انتهى //16:51ت م0228