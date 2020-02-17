الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسنظم القسم النسائي في مركز التأهيل الشامل بالمجمعة خلال الفترة الماضية، 5 برامج اجتماعية داخلية وخارجية لـ 133 مقيمة من مستفيداته المشمولات بالرعاية داخل المركز.وجاءت أولى هذه البرامج بالتعاون مع بلدية الغاط للتعرف على الخدمات التي تقدمها البلدية لذوي الإعاقة من الجنسين في منتزه الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمحافظة، حيث تجول الجميع في المنتزه، واستمعوا إلى شرح وافي لتلك الخدمات؛ مثل تهيئة المرافق وتوفير المواقف الخاصة والألعاب المناسبة والمساحات الكافية لممارسة هواية الرسم على جدارية المنتزه.ونفذ المركز بالتعاون مع مجمع تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة ورشة عمل فنية بعنوان " إعادة التدوير" ، تدربت فيها 30 مقيمة على أحدث الطرق والوسائل لصنع بعض الأعمال اليدوية والفنية من خلال استخدام الخامات المستهلكة واعادة تدويرها ، واستقبل المركز أيضاً مجموعة من الفرق التطوعية التي نظمت ثلاثة برامج لـ 95 مقيمة، واحتوت البرامج على فقرات ترفيهية وتعليمية والعديد من الألعاب الحركية والمسابقات، بالإضافة إلى الأركان التفاعلية والفنية .وتأتي هذه البرامج والمشاركات ضمن الخطط السنوية التي تنفذها إدارة المركزبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لدمج هذه الفئة مع المجتمع الخارجي وإشراكهم في مناسباته الاجتماعية.// انتهى //17:43ت م0257