عمّان 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساستقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك بدعم وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخيه الملك عبدالله الثاني.وأكد رئيس الوزراء الأردني عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشدداً على أن المملكة والأردن تشكلان عمقاً إستراتيجياً لبعضها.ولفت النظر إلى أن الحكومة الأردنية بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني، حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، وإدامة التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات في البلدين الشقيقين.وأعرب عن تقدير الأردن للدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية للأردن للمشاركة كضيف في أعمال قمة العشرين التي ستتولى المملكة رئاستها واستضافتها في وقت لاحق من العام الحالي.من جهته، أشاد السفير السديري بالعلاقات الأخوية التي تربط المملكة والاردن، لافتاً النظر إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- ، بإيلاء العلاقات مع الأردن كل الرعاية والاهتمام.وأشاد بالإنجازات التي يحققها الأردن على مختلف الصعد، مؤكداً على الدور المهم الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.كما أكد أن دعوة الأردن للمشاركة في قمة العشرين هي رسالة تأكيد على الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الأردن، والحرص على أن تكون مشاركة الأردن في القمة تاريخية وتعود بالنفع والفائدة عليه.// انتهى //17:47ت م0260