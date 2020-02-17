الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واستستضيف الرياض معرضاً للفنان الجرافيتي العالمي بانكسي في مركز الملك عبدالله المالي لأول مرة في الشرق الأوسط, الذي يعد الحدث الفني الثقافي الأبرز على رزنامة الفعاليات هذا العام, حيث سيبدأ المعرض الذي يقام بعنوان "فن بانكسي – بلا حدود" 20 فبراير الجاري باستقبال الزوار من هواة الفن وعشاق الثقافة ليوفّر لهم تجربة غنية تتضمن لوحات فنية ملفتة وعروضاً بصرية ومؤثرات مسرحية ستبقى راسخة في ذاكرتهم.واشتهر بانكسي باستخدام رسومات الجرافيتي للتعبير عن واقع المجتمع من منظور فريد واستطاع تغيير النظرة السائدة حيال هذا الفن الذي تعده مجتمعات كثيرة عملاً تخريبياً يشوه الأماكن العامة، من خلال استخدامه لإيصال رسائل اجتماعية وإنسانية هادفة أسهمت في تحوّل الجرافيتي إلى أحد أبرز أشكال الفن الحديث.وتندرج استضافة هذا المعرض البارز في إطار رؤية المملكة 2030 وسعي المملكة بجهود قيادتها الرشيدة إلى تطوير المشهد الثقافي واستخدام الفنّ كوسيلة لتقريب الشعوب من بعضها وتوفير التواصل بين مختلف حضارات الشرق والغرب, حيث إن الفنّ لغة عالمية يتوحد الجميع حولها بمختلف انتماءاتهم وتسهم في سدّ الثغرات التي قد تبرز بين شرائح المجتمع الواحد والمجتمع الدولي ككل.ويعدّ معرض "فن بانكسي – بلا حدود" المقبل الذي يقام في الرياض أكبر معرض جرافيتي في المنطقة, حيث يتوقع أن يجذب جمهوراً من مختلف الأعمار ومن فئات واهتمامات متنوعة, وجرى تخصيص إنتاج ضخم لهذا المعرض ما يميّزه عن غيره من معارض بانكسي السابقة التي زارها أكثر من مليون شخص التي أقيمت في مدن بارزة حول العالم.وسيستمتع زوار المعرض بمشاهدة 70 عملاً من توقيع بانكسي وبالاطلاع على لوحات فنية تحاكي أعماله الأصلية وتتضمن صوراً فوتوغرافية ومطبوعات على مختلف أنواع المواد إضافة إلى وثائقي عن الفنان, ويتسّم المعرض بديكوره اللافت للنظر حيث يُستقبل الزوار في البداية في ما يشبه المنزل الإنجليزي التقليدي الذي يضمّ كراسي وكنبات يمكنهم الجلوس عليها لمشاهدة الوثائقي, ويمكنهم كذلك القيام بجولة على محترَف الفنان الذي اعتُمد فيه تصميم مطابق لمحترفه الأصلي وصولاً إلى الصالة التي تحتضن أبرز أعماله وأهم المحطات في حياته الغامضة, وسيتسنى للزوار أيضاً الرسم على "جدار الفن" التفاعلي المقام في المعرض وإطلاق العنان لمواهبهم في هذا المجال.وسيتضمن معرض "فن بانكسي – بلا حدود" أيضاً أعمالاً للفنانة هدى بيضون التي بدأت مسيرتها عام 2010, وسيستمتع زوار المعرض بأعمالها.يُذكر أنّ مركز الملك عبدالله المالي الذي يقام فيه معرض بانكسي في 21 فبراير يبقى سباقاً في استضافة المعارض والفعاليات الثقافية والفنية الرائدة التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والمهتمين بالاطلاع على أبرز المستجدات والابتكارات في عالم الثقافة والفنون في المملكة والعالم, ويعدّ معرض "بانكسي – بلا حدود" القادم رابع معرض فني يستضيفه مركز الملك عبدالله المالي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التفاعلية، آخرها فعالية "تنفّس" التي نظمت للشباب مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تقام لأول مرة في المملكة التي تحثّهم على اكتشاف إمكانياتهم التي لم يوظفوها بعد، وكذلك معرض "صياغة" الفني الذي تناول فن الطباعة والخط، وفن الرسم والتصاميم الجرافيكية، وفن الرواية والسرد وقدّم أعمالاً لافتة لكبار الفنانين.// انتهى //17:51ت م0262