الطائف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسكرمت إدارة تعليم الطائف الطلاب الذين حققوا إنجازات متميزة على مستوى مناطق المملكة التعليمية خلال مشاركاتهم هذا العام في برامج النشاط الفني ، بحضور مدير إدارة نشاط الطلاب سامي العصيمي ورئيس قسم النشاط الفني وعدد من المشرفين التربويين.وأكد مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي أن الطالب هو المحور الحقيقي للعملية التعليمي، ورعايته تأتي ضمن الأدوار التربوية للمدرسة, إضافة إلى غرس القيم التربوية والوطنية في نفوس الطلاب وفي سلوكياتهم، مشيداً بجهود قادة المدارس ورواد النشاط والمعلمين وقسم النشاط الفني وإدارة النشاط الطلابي في تفعيل النشاط في مدارسهم، كشركاء في النجاح، منوهاً بنتائج مشاركة الإدارة في العديد من المنافسات المحلية والدولية وما تحقق لها من مراكز متقدمة في شتى المجالات.وعبر عن بالغ شكره وتقديره لإدارة النشاط الطلابي، على جهودهم وإسهاماتهم في دعم كل البرامج والمناشط التي تستهدف الطلاب، مهنئا جميع الطلاب الفائزين في المسابقات المتنوعة.// انتهى //18:08ت م0263