تبوك 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسعقد بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة تبوك اليوم ،الاجتماع التحضيري لأسبوع البيئة لعام 1441هـ الذي ينطلق اعتبارا من 1441/7/26هـ تحت شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ) وذلك برئاسة مدير عام الفرع المهندس هزاع الرويلي وبحضور 19 ممثلا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط البيئة ، وذلك بمقر الفرع بتبوك.وفي بداية الاجتماع أوضح الرويلي مفهوم أسبوع البيئة وأهمية نشر الثقافة البيئية بالمجتمع وزيادة الوعي للمحافظة على البيئة بجميع مكوناتها لدى جميع أطياف المجتمع وبشكل خاص بين النشء ، مؤكداً أن من أهم أهداف أسبوع البيئة الحفاظ على الغطاء النباتي و إعادة تأهيل البيئة البحرية والحياة الفطرية والنفايات وإعادة التدوير ، مشيراً إلى أن أسبوع البيئة يهتم بتفعيل دور أكبر للمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص والجمعيات والروابط التطوعية في الحفاظ على البيئة ، وتم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي ستقام ودور كل جهة من الجهات المشاركة والتأكيد على التنسيق والتعاون لتحقيق كل ما يخدم البيئة ويحافظ عليها .وفي نهاية الاجتماع أعرب الرويلي عن شكره وتقديره لكل من حضر من الجهات المشاركة في الاجتماع والذي يدل على اهتمامهم وحرصهم على البيئة وتنميتها وتفعيل العمل المشترك لتحقيق أهداف هذا الأسبوع .// انتهى //18:15ت م0265