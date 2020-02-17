سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.
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18:15ت م
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