الرباط 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسوقع المغرب والشيلي اليوم بالرباط على اتفاقية لإطلاق آلية للحوار البرلماني بين البلدين.وقع المذكرة رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ورئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي، إيفان فلوريس غارسيا.وتتعلق الاتفاقية بمأسسة لجنة للحوار البرلماني بين المجلسين، وإنشاء فضاء لتبادل الخبرات في المجال التشريعي، إضافة إلى دعم إقامة روابط دائمة بهدف تبادل التجارب والتشريعات المقارنة، وكذا تبادل الوفود من البرلمانيين والموظفين بكلا المؤسستين التشريعيتين، والإسهام في تعزيز مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في تطوير العلاقات بين حكومتي البلدين.وتأتي هذه الاتفاقية، نظرًا لأهمية التعاون البرلماني في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، على الخصوص، وتأكيدًا من الطرفين على الدور المحوري للمؤسسات السياسية في تطوير العلاقات بين الدول وعدم اقتصارها على المبادلات الاقتصادية.ويسعى الطرفان من خلال هذه اللجنة إلى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز الثقة بين البلدين، والمساهمة في نشر قيم السلام، وخصوصًا عن طريق دعم الحوار متعدد الأطراف والطرق السلمية لتسوية النزاعات.// انتهى //18:19ت م0268