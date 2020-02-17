دبي 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسحقق فريق الهلال السعودي حامل اللقب، فوزه الثاني على حساب مضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم .وافتتح شباب الأهلي التسجيل عبر يوسف جابر بالدقيقة 24 ، ثم سجل الهلال هدفين عن طريق محترفه بافيتيمبي جوميز بالدقيقتين 36 و72 ، ليقود الهلال إلى فوزه الثاني بعد الأول على شهر خودرو الإيراني بثنائية في الجولة الأولى ، وبهذه النتيجة تراجع الهلال إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكستاني الفائز اليوم أيضا بثلاثية على شهر خودرو في طشقند ، وبقي شباب الأهلي وشهر خودرو دون رصيد بعد تلقي كل منهما خسارته الثانية في المسابقة .// انتهى //19:10ت م0278