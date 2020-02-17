عام / نادي الحي الترفيهي برفحاء ينظم لقاءً تعريفياً عن تعداد السعودية 2020
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
رفحاء 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
نظم نادي الحي التعليمي الترفيهي بمدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة بمحافظة رفحاء اليوم, لقاءً تعريفياً عن تعداد السعودية 2020.
وتناول اللقاء التعريف بأهمية تعداد السعودية 2020 ومنافعه ودوره الكبير والمهم في دعم التنمية الوطنية، وموعد انطلاق التعداد ومراحله، بالإضافة إلى أهمية التعاون والإسهام بصورة فاعلة في التعداد عبر الإدلاء بالبيانات والمعلومات المطلوبة والصحيحة.
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19:15ت م
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