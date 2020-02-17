الرياض 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس, مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري واللواء راشد بن زيد المهيني الذي انتهت فترة خدمته, ونائب مدير شرطة منطقة الرياض المعين حديثاً اللواء فهد بن خالد العتيبي.وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارة وشرطة المنطقة بما يضمن سرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.// انتهى //19:35ت م0281