تونس 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم برئيس لجنة الخدمات المسلحة في الكونجرس الأمريكي آدم سميث الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء العلاقات التونسية الأمريكية وسبل دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن.وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيّد شدد خلال اللقاء على موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل ليبي ليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم هذا المسار الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي يحترم الشرعية الدولية، ويسهم في حقن دماء الأشقاء الليبيين.// انتهى //19:37ت م0282