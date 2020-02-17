بيروت 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسعاد الجيش الإسرائيلي اليوم إلى انتهاك السيادة اللبنانية، متجاوزًا كل القرارات المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام اليوم أنّ "دورية مشاة إسرائيلية مؤلفة من 14 جنديا ومعهم كلب بوليسي خرقت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل، وقامت الدورية المدعومة بدبابة ميركافا وآلية عسكرية أخرى بعمليات تمشيط وتفتيش في هذه البقعة لمدة نصف ساعة تقريبا ثم انسحبت".وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة على الأثر شهدت استنفارًا أمنيًا وعسكريًا من الجهتين، حيث انتشر الجيش اللبناني وبدأ بمراقبة الحدود مسيّراً دورياته كالمعتاد، وقامت قوات اليونيفيل أيضًا بتسيير دوريات مراقبة في المكان حيث إن دبابة الميركافا ما زالت متمركزة على الطريق الترابية العسكرية المحاذية للسياج وإلى جابنها البعض من جنود جيش العدو الإسرائيلي.// انتهى //19:49ت م0286