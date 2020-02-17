القاهرة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الذي يزور مصر حاليا.وأعرب الأمين العام خلال اللقاء عن ترحيبه بالخطوة التي تحققت بالأمس بالتوصل لاتفاق لتبادل أعداد كبيرة من الأسرى بين كل من الحكومة اليمنية والحوثيين، مهنئاً المبعوث الأممي على نجاح جهوده المتواصلة في هذا المسار، التي استمرت لشهور عدة وعبر ثلاث جولاتٍ من المُباحثات.وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أن أبو الغيط عبّر عن أملِه في أن يُمثل هذا التطور خطوة على طريق خفض التصعيد العسكري بما يُسهم في زيادة فُرص التسوية السلمية للنزاع اليمني.وأكد أن هذه التسوية سوف تصبُ في النهاية في صالح الشعب اليمني الذي تحمل ويلات الحرب وكلفتها الإنسانية الباهظة عبر السنوات الماضية، مُشدداً على أهمية أن تحقق التسوية أيضاً الأمن لجيران اليمن، وأن تضمن استقلال هذا البلد وسيادته.وأشار البيان أيضا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية كان قد التقى قبل يومين بالمبعوث الأممي إلى سوريا جيير بيدرسون، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي يُعقد بالمدينة الألمانية سنوياً، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الحرب في سوريا واحتمالات التسوية السياسية.// انتهى //19:51ت م0287