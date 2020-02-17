المنامة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.وأعرب الزياني خلال اللقاء عن تهانيه لمعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف بتعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله والمضي بمسيرة العمل الخليجي المشترك لآفاق أرحب على المستويات كافة بما يحقق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس وتطلعات مواطنيها في المزيد من التقدم والرخاء.من جانبه أعرب الحجرف عن تهانيه للزياني بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية مملكة البحرين.// انتهى //19:51ت م0288