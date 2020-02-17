بيروت 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسالتقى وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيروت اليوم بسفراء: سويسرا مونيكا شموتز كيرغوز، والنرويج ليني ستانسيت، واليابان تاكيشي أوكوبو، وأستراليا ريبيكا غريندلاي، وفرنسا برونو فوشيه.وتناول البحث مع السفراء تطورات الأوضاع المالية التي فرضتها الظروف الراهنة في لبنان، وآليات الدعم التي من الممكن ان تقدمها دولهم لتعزيز استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.كما التقى الوزير وزني مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي أكد "أن الأمم المتحدة ستبذل الجهود اللازمة لدعم لبنان في ظل هذه الظروف"، متمنيا أن "تضع الحكومة اللبنانية إجراءات واضحة لمعالجة الأزمات التي تشهدها البلاد، خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي".// انتهى //19:53ت م0291