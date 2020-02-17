بيروت 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسالتقى السفير اليمني في بيروت عبدالكريم الدعيس اليوم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور ناصيف حتِّي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.وأطلع السفير اليمني الوزير اللبناني على مسار الأحداث والتطورات التي تشهدها اليمن وجهود الحكومة الشرعية اليمنية في التخفيف والحد من معاناة المواطنين وسعيها الدائم لتحقيق السلام الشامل الذي يقابله تعنت من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسعى لإفشال جميع المبادرات الدولية الهادفة لإنهاء الحرب.من جهته، أكد الوزير اللبناني وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية، مبدياً تعاون بلاده مع كل الجهود الدولية التي بُذلت وتبذل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن.// انتهى //19:55ت م0292