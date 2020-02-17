القاهرة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسنفّذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة صائدة الألغام المصرية (البرلس) وصائدة الألغام الفرنسية (CAPRICORNE).وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم بأن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر، وتحييد الألغام باشتراك عناصر من مقاتلي القوات الخاصة البحرية، موضحة أن التدريب يهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات المصرية مع القوات المسلحة للدول.// انتهى //20:33ت م0298