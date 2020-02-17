رياضي / عميد إدريس و النجوم يتأهلان للدور نصف النهائي من دورة بارق الشتوية السابعة
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
محايل 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
تأهل فريقا عميد إدريس والنجوم للدور نصف النهائي ضمن دورة بارق الشتوية السابعة التي أقيمت على ملعب المركز الحضاري التابع للبلدية .
وكان فريق عميد إدريس قد تفوق على نظيره الرشيد 3 / 0 وحقق أفضل لاعب في اللقاء محمد عسيري من فريق العميد .
وفي اللقاء الثاني تفوق فريق النجوم على نظيره الفيصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل النجوم لدور الأربعة ويغادر الفيصل الدورة ، حيث حقق أفضل لاعب في اللقاء حسين مساعد من النجوم .
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20:36ت م
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