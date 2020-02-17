محايل 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واستأهل فريقا عميد إدريس والنجوم للدور نصف النهائي ضمن دورة بارق الشتوية السابعة التي أقيمت على ملعب المركز الحضاري التابع للبلدية .وكان فريق عميد إدريس قد تفوق على نظيره الرشيد 3 / 0 وحقق أفضل لاعب في اللقاء محمد عسيري من فريق العميد .وفي اللقاء الثاني تفوق فريق النجوم على نظيره الفيصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل النجوم لدور الأربعة ويغادر الفيصل الدورة ، حيث حقق أفضل لاعب في اللقاء حسين مساعد من النجوم .// انتهى //20:36ت م0300