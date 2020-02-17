القاهرة 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واساستضافت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم اللقاء السنوي للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة العديد من رؤساء الجامعات العربية والأوروبية.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني في تصريح له أن اللقاء ناقش العديد من القضايا التي ركزت على تطوير التعليم الجامعي في المنطقة العربية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز دور الجامعات في تعزيز التفكير الإستراتيجي، وبناء رأس المال الفكري المبدع والمبتكر.وتعد الشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي بمثابة منتدى دولي للجامعات الأعضاء لمناقشة الأمور ذات الاهتمام، وتبادل الآراء، ومشاركة الممارسات الجيدة، وإيجاد حلول للقضايا والتحديات المعاصرة التي تواجه مجتمع التعليم العالي، وتضم في عضويتها العديد من رؤساء الجامعات والكليات العربية والأوربية.// انتهى //20:44ت م0301