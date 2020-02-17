جنيف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسأعلن في جنيف عن تأجيل معرض جنيف الدولي للاختراعات وهو أكبر معارض العالم في مجال الابتكارات، وينظم تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في آسيا ، وهي القارة الممثلة على نطاق واسع في المعرض ، مع تواجد قوي للاختراعات من الصين وهونج كونج .وسيعقد المعرض في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر بدلاً من موعده السنوي في الفترة من 25 إلى 29 مارس .وجاء التأجيل لأن العارضين الآسيويين يمثلون ما يقرب من 50% من المشاركين ، مع صعوبة حصولهم الآن على التأشيرات والرحلات الجوية.//انتهي//.20:47ت م0303