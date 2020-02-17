عام / تأجيل معرض جنيف الدولي للاختراعات بسبب كورونا
الاثنين 1441/6/23 هـ الموافق 2020/02/17 م واس
جنيف 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واس
أعلن في جنيف عن تأجيل معرض جنيف الدولي للاختراعات وهو أكبر معارض العالم في مجال الابتكارات، وينظم تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في آسيا ، وهي القارة الممثلة على نطاق واسع في المعرض ، مع تواجد قوي للاختراعات من الصين وهونج كونج .
وسيعقد المعرض في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر بدلاً من موعده السنوي في الفترة من 25 إلى 29 مارس .
وجاء التأجيل لأن العارضين الآسيويين يمثلون ما يقرب من 50% من المشاركين ، مع صعوبة حصولهم الآن على التأشيرات والرحلات الجوية.
//انتهي//.
20:47ت م
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