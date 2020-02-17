الكويت 23 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 17 فبراير 2020 م واسحقق فريق الأهلي السعودي فوزاً على استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف اليوم على إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .وسجل المؤشر هدفي الفوز للأهلي في الدقيقتين 17 و29 ، وهدف استقلال عن طريق أمير أرسلان في الدقيقة 22 .وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الثاني ، وتوقف رصيد الاستقلال عند نقطة واحدة بالتساوي مع الشرطة العراقي الذي خسر أمام الوحدة بهدف دون رد.// انتهى //20:49ت م0304